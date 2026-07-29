Министр обороны Израиля раскрыл секретную информацию об ударах США по Ирану с израильских баз

В Израиле разгорелся скандал после заявления министра обороны Исраэля Каца, который в эфире 14-го канала сообщил, что американские самолёты, действовавшие с баз на территории Израиля, в последние недели наносили удары по Ирану.
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