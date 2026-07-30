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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раков о целях на сезон: «Постараюсь забить 11 мячей – если почувствую первый и второй гол, во мне просыпается этот хищник-нападающий. Хотелось бы поднять над головой кубок или даже два»

Нападающий « Локомотива » Вадим Раков рассказал, какие цели ставит перед собой в новом сезоне. – Твой агент Кузьмичев говорил, что ты не вписываешься в стиль Галактионова .

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