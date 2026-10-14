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В Чите выставили на продажу самолёт Ту-154 за 12 млн рублей

В Чите выставили на продажу самолёт Ту-154 за 12 млн рублей

На Авито Товары в Чите выставили настоящий отечественный самолет Ту-154, но без двигателей. Когда-то этот лайнер соединял города, а сегодня может стать центром притяжения уже на земле.

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