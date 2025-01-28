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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14-летний российский шахматист Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник»

Ахмедов, чей рейтинг составляет 2368, и Карлсен встретились в рамках «Титульного вторника». Российский шахматист обыграл норвежца белыми фигурами во втором туре соревнований.

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