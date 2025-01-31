Национальные блюда добавят в меню военных Нацгвардии Казахстана

Об этом стало известно во время проведения круглого стола в главном командовании Национальной гвардии с участием представителей служб тыла министерства обороны, КНБ, пограничной службы КНБ и министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает inAktau.
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