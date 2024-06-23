Теракт в Севастополе преследовал две главные цели: Артамонов объяснил – "война им больше не нужна"

Террористическая атака Киева по Севастополю произошла в воскресенье. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли пятеро, из которых три ребенка.
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