Есть ли у животных душа, рассказала парапсихолог и медиум Мара Горбова В Древнем Египте кошка считалась воплощением богини Бастет, Верховной богиней плодородия и деторождения, покровительницей женщин и домашнего очага, защитницей от болезней и злых духов.