Есть ли у животных душа, рассказала парапсихолог и медиум Мара Горбова В Древнем Египте кошка считалась воплощением богини Бастет, Верховной богиней плодородия и деторождения, покровительницей женщин и домашнего очага, защитницей от болезней и злых духов.
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