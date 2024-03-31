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Есть ли у животных душа, рассказала парапсихолог и медиум Мара Горбова

Есть ли у животных душа, рассказала парапсихолог и медиум Мара Горбова

Есть ли у животных душа, рассказала парапсихолог и медиум Мара Горбова В Древнем Египте кошка считалась воплощением богини Бастет, Верховной богиней плодородия и деторождения, покровительницей женщин и домашнего очага,  защитницей от болезней и злых духов.

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