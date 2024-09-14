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Закон, порядок, государство

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Конвейерное восстановление узлов и агрегатов военной техники организовали военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Конвейерное восстановление узлов и агрегатов военной техники организовали военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

В ходе проведения работ специалисты-ремонтники проводят весь цикл по ремонту и восстановлению вышедших из строя всех узлов и агрегатов, а также двигателей автомобильной и бронетехники.

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