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СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики

СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты обстрела 9 и 10 мая украинской стороной Донецка, Горловки и Докучаевска, в результате которых четверо мирных жителей погибли, 17 получили ранения разной степени тяжести.

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