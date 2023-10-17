ИГ взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Брюсселе

Ответственность за террористическую атаку в Брюсселе, в результате которой были убиты два человека, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ).
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