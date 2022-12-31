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Зверев о поражении от Лехечки: «Мой теннис далек от того уровня, на котором хочется быть. Но это нормально, когда не играешь семь месяцев»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Иржи Лехечки в первом матче нового сезона. Немец уступил со счетом 4:6, 2:6 на групповом этапе United Cup.

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