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Вместо угля можем топить мусором – партия Зеленского подбадривает «громадян»

Вместо угля можем топить мусором – партия Зеленского подбадривает «громадян»

В Киеве ухудшается ситуация с электроснабжением, сегодня после полудня было введено три очереди отключения потребителей от света – таковы последствия российского ракетного удара, нанесённого по объектам энергетики на уходящей неделе.

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Виктор Луговой
Говорят, - украйiнськi учёные изобрели коксующийся мусор...
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16 час.
Vladimir Godunov
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15 час.

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