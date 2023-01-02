Гитарист Queen Брайан Мэй говорит фанатам: "Большое вам спасибо за все ваши поздравления"

Гитарист Queen Брайан Мэй говорит фанатам: «Большое спасибо за все поздравления". 75 мая король Карл III произвел его в рыцари-холостяки «за заслуги перед музыкой и благотворительностью».
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