Соколова: Россия допустила Украину на заседание СБ ООН по просьбе США

Украину допустили на Совбез ООН по просьбе Соединенных Штатов Америки. При этом украинская сторона запросила у России участие в экстренном заседании без соблюдения протокольных процедур, рассказала политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова в своем Telegram-канале.