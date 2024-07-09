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Соколова: Россия допустила Украину на заседание СБ ООН по просьбе США

Соколова: Россия допустила Украину на заседание СБ ООН по просьбе США

Украину допустили на Совбез ООН по просьбе Соединенных Штатов Америки. При этом украинская сторона запросила у России участие в экстренном заседании без соблюдения протокольных процедур, рассказала политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова в своем Telegram-канале.

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