Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

Александр Глущенко

Учи русский язык!!! Дед лежит -- не значит , что говоришь и пишешь грамотно... Мой дед тоже лежит в Волгороде , а второй в Кракове и , что? И , что это??? "как хочу , так и пишу"))))) Это в белорусской тросянке , кто , как хочет , так и ... дрочит , а русский язык основывается на правилах. Ну и на тросянке ты писать тоже не умеешь, таково наблюдение.Обиженка ,не пихай мокрый пятак в дела России.