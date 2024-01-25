Сын французского бригадного генерала был ликвидирован в результате удара Российской армии по пункту временной дислокации наемников в Харькове.
Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками
Комментарии
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Игорь Максаков
Ты придурок, мне 70 лет.
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1 час.
Александр Глущенко
Учи русский язык!!! Дед лежит -- не значит , что говоришь и пишешь грамотно... Мой дед тоже лежит в Волгороде , а второй в Кракове и , что? И , что это??? "как хочу , так и пишу"))))) Это в белорусской тросянке , кто , как хочет , так и ... дрочит , а русский язык основывается на правилах. Ну и на тросянке ты писать тоже не умеешь, таково наблюдение.Обиженка ,не пихай мокрый пятак в дела России.
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1 час.
Александр Глущенко
Мне тоже , через 2 месяца будет 70.. Тем более , надо писать грамотно. Ты же учился в советской школе , получил очень хорошее образование .
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1 час.
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