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Дело Валиевой передано в CAS, спасение «Барсы» после удаления Левандовского, осечка «Милана» и отрыв «Наполи», Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом» и другие новости

1. WADA передало дело Камилы Валиевой в CAS из-за затянувшегося вердикта от РУСАДА. В Российском антидопинговом агентстве заявили, что суд рассмотрит обоснованность действий WADA.

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