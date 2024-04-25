Лева Би-2* не справляется после переезда: «Принимаю антидепрессанты, пошел к психиатру»

Жизнь Егора Бортника (Левы Би-2)* после начала скитаний по миру стала трудной и невыносимой. Сначала артист загремел в тюрьму в Тайланде, где содержался в ужасающих условиях, а затем этот период повлиял на его дальнейшее ментальное здоровье.