СК проверит случаи похищения пенсионеров в регионах для работы на стройках

Пенсионеров в четырех регионах РФ похищали и в буквальном смысле слова забирали в рабство. Сообщения о таких случаях поручил проверить председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале этого ведомства.
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