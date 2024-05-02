Таможня предупредила о задержках оформления посылок «Почты России»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила об образовавшихся с 30 апреля задержках в обработке посылок, перевозимых «Почтой России» ввиду недостатка средств на расчетном счете доставщика для оплаты таможенных сборов.
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