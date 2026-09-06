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Заявлениями об усилении ФРГ Мерц идет «объявлять войну» России – Лавров

Заявлениями об усилении ФРГ Мерц идет «объявлять войну» России – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах вновь сделать Германию первой военной державой в Европе, заявил, что такими действиями он идет «объявлять войну» России.

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