Винодел Катаржин: при покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки

При покупке вина в магазине нужно внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.