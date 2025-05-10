Винодел Катаржин: при покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки

При покупке вина в магазине нужно внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
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