Коронавирус: может ли недавно обнаруженный HKU5-CoV-2 стать причиной новой пандемии?

В Ухане, на родине пандемии Covid-19, вирусологи обнаружили новый коронавирус: HKU5-CoV-2. Он обладает довольно необычными характеристиками, в том числе способностью заражать многих млекопитающих, включая человека.
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