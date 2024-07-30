БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Онегин
    Не стоит петь дифирамбы Сталину. Если бы тот народ, что Сталин нагибал делал выводы ,то навряд ли бы этот народ был в...МемуаристЪ Канал ...
  • Сергей Росси
    Ты к кому обращаешься? Здесь их нет, не тупиИА Новороссия. "Б...
  • Сергей Росси
    Щас накидаю говнецаИА Новороссия. "Б...

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»!

Наталья Варлей: Лгут те, кто пишет или говорит о «серой, бедной жизни в советское время»! В свободные дни, часы, минуты – мы не отдыхали, а бегали по театрам, выставкам, музеям, просиживали в читальных залах, не пропускали новые программы в цирке и кинопремьеры… Помню, каким потрясением стал для меня фильм «Шербурские зонтики» с прекрасными Катрин Денёв и Нино Кастельнуово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх