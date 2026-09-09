Шалимов: Питерцы понеслись забивать победный и проиграли - поразило, сколько у ЦСКА было пространства. Глушенкову не хватило хладнокровия

«Что касается победного гола армейцев, то поразило то, какие разрывы были у «Зенита», сколько пространства было у армейцев, и то, как свободно разыгрывали они мяч, - заявил ветеран «Спартака», российский тренер Игорь Шалимов, анализируя победу ЦСКА над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).
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