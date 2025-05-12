В новых регионах на строительство и капремонт спортивных объектов выделят 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью Донецкому агентству новостей, Луганскому информационному центру , Херсонскому агентству новостей и Запорожскому агентству новостей сообщил о масштабной работе по развитию спортивной инфраструктуры в этих регионах.