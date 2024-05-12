В МОК сообщили об ответственности за аккредитацию тренеров из РФ на ОИ-2024

Национальные олимпийские комитеты несут полную ответственность за аккредитацию российских тренеров в составе своих команд на Олимпиаде 2024 года в Париже, о чем ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
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