Обзор Ryzen 5 8600G: новый король бюджетных сборок (нет)

Ryzen 7 8700G, обзор которого вышел на 3DNews совсем недавно, хорошо показал, насколько далеко AMD продвинулась в развитии концепции APU — гибридных процессоров, совмещающих обычные вычислительные ядра с мощной интегрированной графикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии