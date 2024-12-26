Мощные взрывы в Киевской области, таинственные беспилотники носились в ночном небе Украины, удары по объектам врага на сегодня, 1 декабря Юлия СоколоваГруппа ударных беспилотников в ночь на 26 января поразила цели в Киевской области.
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