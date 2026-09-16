Происшествия
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Происшествия

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В Нижегородской области полицейские изъяли у рецидивиста арсенал боеприпасов

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по г.

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