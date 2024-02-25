Лукашенко: Белоруссию будут «качать» извне до выборов президента 2025 года

Белоруссию будут «качать» извне до выборов президента, которые состоятся в 2025 году. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил глава бывшей советской республики Александр Лукашенко.
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