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Царьград

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Доллар на межбанке упал ниже 85 рублей впервые с марта

Доллар на межбанке упал ниже 85 рублей впервые с марта

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 11 марта упал ниже 85 рублей. Согласно данным «Финам», к 10:31 американская валюта снизилась до 84,98 рубля, а к 10:59 её стоимость составила 84,83 рубля.

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