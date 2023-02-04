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Блинкен заявил, что не намерен называть новые даты визита в Пекин

Блинкен заявил, что не намерен называть новые даты визита в Пекин

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 3 февраля, заявил, что пока не готов назвать новые даты своего визита в Китай из-за ситуации с аэростатом.

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