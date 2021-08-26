Донбасс Сегодня

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ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей: названа причина

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей: названа причина

Товары и услуги В Booking.com же настаивают на справедливости выбранного компанией подхода по развитию индустрии туризма и поддержании экосистемы путешествий.

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