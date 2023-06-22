Военкомат Оболонского района объявил всеобщую мобилизацию

В Оболонском районе Киева объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий приказ опубликован на странице местного военного комиссариата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В Оболонском районе Киева объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий приказ опубликован на странице местного военного комиссариата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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