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Многие покинули Россию – играть не кому: изгнанную из «Современника» Лию Ахеджакову, возможно, приютит Евгений Миронов

Многие покинули Россию – играть не кому: изгнанную из «Современника» Лию Ахеджакову, возможно, приютит Евгений Миронов

Неожиданное увольнение Лии Ахеджаковой из “Современника” продолжает обрастать новыми подробностями. Вряд ли  84-летнюю актрису оставят в родном театре.

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