Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во вторник отверг неоднократные заявления США о том, что Китай нарушил и нарушает договоренности, достигнутые в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, призвав США прекратить распространять ложную информацию.