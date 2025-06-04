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Китай

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Китай отверг обвинения США в нарушении договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во вторник отверг неоднократные заявления США о том, что Китай нарушил и нарушает договоренности, достигнутые в ходе торгово-экономических переговоров в Женеве, призвав США прекратить распространять ложную информацию.

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