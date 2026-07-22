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Блокс отыграл 2 матчбола у Жаке и вышел в четвертьфинал в Эшториле

Александр Блокс обыграл 134-ю ракетку мира Кирьяна Жаке во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле со счетом 3:6, 6:4, 7:6(4).

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