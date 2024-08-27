НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Во Владимире «Биотехнологии» загрязнили почву отходами 4 класса опасности

Во Владимире «Биотехнологии» загрязнили почву отходами 4 класса опасности

Владимирская компания «Биотехнологии» оштрафована за загрязнение почвы отходами. Прокуратура Владимира совместно с Росприроднадзором провела проверку деятельности регионального оператора по обращению с отходами и выявила серьезные нарушения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх