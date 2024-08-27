Во Владимире «Биотехнологии» загрязнили почву отходами 4 класса опасности

Владимирская компания «Биотехнологии» оштрафована за загрязнение почвы отходами. Прокуратура Владимира совместно с Росприроднадзором провела проверку деятельности регионального оператора по обращению с отходами и выявила серьезные нарушения.
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