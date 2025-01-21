Будет вкусно
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Будет вкусно

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Не все могут сразу догадаться из чего я готовлю этот замечательный салат. Всего два основных ингредиента, а какая вкуснота!

Не все могут сразу догадаться из чего я готовлю этот замечательный салат. Всего два основных ингредиента, а какая вкуснота!

Этому салату и правда нет равных. Он такой классный и нежный, что хочется есть не останавливаясь. А догадаться сразу никто не может, из чего же я его готовлю.

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Комментарии
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л
людмила
Спасибо за рецепт.
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9 час.
Аnnа Beller
Сколько лишних слов, можно было обойтись тремя предложениями😂
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9 час.
Мила пУХОВА
👎
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7 час.

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