Не все могут сразу догадаться из чего я готовлю этот замечательный салат. Всего два основных ингредиента, а какая вкуснота!

Этому салату и правда нет равных. Он такой классный и нежный, что хочется есть не останавливаясь. А догадаться сразу никто не может, из чего же я его готовлю.
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