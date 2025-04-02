Страна и люди
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Страна и люди

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Боевые корабли Каспийской флотилии «уничтожили» цели в воздухе и море

Боевые корабли Каспийской флотилии «уничтожили» цели в воздухе и море

Боевые корабли Каспийской флотилии зенитным и артиллерийским огнем уничтожили морские и воздушные цели, сообщает Минобороны РФ.

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