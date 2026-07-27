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Орелtimes

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Орловщина наращивает образовательную массу

Орловщина наращивает образовательную массу

На минувшей неделе Андрей Клычков сообщил о выдвижении в Госдуму от КПРФ, подчеркнув, что срок его губернаторских полномочий рассчитан до 2028 года, а участие в думской кампании он назвал поддержкой своей партии.

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