Орловщина наращивает образовательную массу

На минувшей неделе Андрей Клычков сообщил о выдвижении в Госдуму от КПРФ, подчеркнув, что срок его губернаторских полномочий рассчитан до 2028 года, а участие в думской кампании он назвал поддержкой своей партии.
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