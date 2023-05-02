Марочко сообщил, что ВСУ могут устроит провокации на днях, чтобы омрачить празднование Дня Победы

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, заявил, что украинские боевики в ближайшее время могут устроить ряд провокаций, что сорвать празднование Дня Победы 9 Мая.
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