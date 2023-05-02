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Марочко сообщил, что ВСУ могут устроит провокации на днях, чтобы омрачить празднование Дня Победы

Марочко сообщил, что ВСУ могут устроит провокации на днях, чтобы омрачить празднование Дня Победы

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, заявил, что украинские боевики в ближайшее время могут устроить ряд провокаций, что сорвать празднование Дня Победы 9 Мая.

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