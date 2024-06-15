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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о Ночной лиге: «Руководство России близко осознала важность развития спорта и хоккея. Это очень близкий к темпераменту, русскому характеру вид спорта»

«За» двумя руками. Это спорт. А спорт – это возможность и себя показать, и раскрыть себя, и возможность быть в команде.

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