Кинолог Голубев: характер собаки наиболее стабилен в возрасте 3–7 лет

У собак с возрастом начинают меняться повадки, активность и привычки. Наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте 3–7 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.
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