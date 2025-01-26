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Кинолог Голубев: характер собаки наиболее стабилен в возрасте 3–7 лет

Кинолог Голубев: характер собаки наиболее стабилен в возрасте 3–7 лет

У собак с возрастом начинают меняться повадки, активность и привычки. Наиболее стабильным характером питомцы обладают в возрасте 3–7 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

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