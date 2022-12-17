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Экс-глава Молдавии отчитал Санду за разрушение республики и неспособность ею управлять

Экс-глава Молдавии отчитал Санду за разрушение республики и неспособность ею управлять

Президент Молдавии Майя Санду специально уничтожает собственное государство. С таким заявлением выступил экс-глава республики Игорь Додон.

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