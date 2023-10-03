Милонов предложил признать видом спорта средневековый исторический бой

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой официально признать средневековый исторический бой видом спорта в РФ, он подчеркнул, что это необходимо для дальнейшего успешного развития данной дисциплины, сообщает RT.
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