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Милонов предложил признать видом спорта средневековый исторический бой

Милонов предложил признать видом спорта средневековый исторический бой

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой официально признать средневековый исторический бой видом спорта в РФ, он подчеркнул, что это необходимо для дальнейшего успешного развития данной дисциплины, сообщает RT.

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