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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарначо о дебюте за «Астон Виллу»: «Счастлив снова наслаждаться футболом – впервые за 3 месяца в старте »

Вингер Алехандро Гарначо поделился эмоциями после дебюта за « Астон Виллу ». Аргентинец перешел в бирмингемский клуб из « Челси » на правах аренды.

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