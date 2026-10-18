Семен Доплер из Минприроды Новосибирской области рассказал, как действовать при встрече с бурым медведем: при появлении зверя у жилья нужно звонить по номеру 112 или в полицию, а при прямом контакте — сохранять спокойствие и не пытаться убежать, поскольку хищник разгоняется до 60 км/ч.