Семен Доплер из Минприроды Новосибирской области рассказал, как действовать при встрече с бурым медведем: при появлении зверя у жилья нужно звонить по номеру 112 или в полицию, а при прямом контакте — сохранять спокойствие и не пытаться убежать, поскольку хищник разгоняется до 60 км/ч.
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