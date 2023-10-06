Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

Ссору главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за Украины можно назвать свидетельством раскола в Евросоюзе, заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.
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