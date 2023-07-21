Царьград

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Крымский мост был только началом. Киев придумал новый удар

Крымский мост был только началом. Киев придумал новый удар

Украина расширит географию антирусского террора. ВСУ решили нанести удары одному городу в России, по которому ещё ни разу не били за всё время СВО.

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Комментарии
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А
Анатолий
&quot;Иванов&quot; а не не Ногузадерищенко ли Вы из под Житомира?
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8 час.
М
ММ
-Дывысь, Голопупенко, яка смешна фамилия, Иванов!
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8 час.
Николай Герасименко
Автор, от куда инсайд? Понятное дело, что от террористов и их хозяев можно ожидать любой пакости, но где вы черпаете информацию? Хотелось бы напомнить, Новороссийск не только торговый порт, он еще и одна из баз ЧФ ВМФ РФ 🇷🇺. Так что атаковать Новороссийск, это не разхерачить порты Салорейха.
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7 час.

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