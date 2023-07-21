Крымский мост был только началом. Киев придумал новый удар

"Иванов" а не не Ногузадерищенко ли Вы из под Житомира?

Николай Герасименко

Автор, от куда инсайд? Понятное дело, что от террористов и их хозяев можно ожидать любой пакости, но где вы черпаете информацию? Хотелось бы напомнить, Новороссийск не только торговый порт, он еще и одна из баз ЧФ ВМФ РФ 🇷🇺. Так что атаковать Новороссийск, это не разхерачить порты Салорейха.